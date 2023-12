Ein 25-jähriger Mann meldete sich am Donnerstagnachmittag bei der Polizei und zeigte einen versuchten Raub an.

Kaiserslautern (ots) - Den Angaben des Mannes zufolge wartete er gegen 16:20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Opelstraße in Siegelbach. Plötzlich seien zwei Personen an ihn herangetreten und hätten seinen Geldbeutel sowie sein Handy gefordert. Da sich der 25-Jährige weigerte die Gegenstände herauszugeben, warfen die beiden Unbekannten ihn zu Boden. Hierbei schlugen und traten sie ihr Opfer. Ebenso versuchten sie immer wieder, in die Taschen des Mannes zu greifen. Der Geschädigte schaffte es, den Angriff abzuwehren, und flüchtete sich in einen Bus, wobei die Täter ihm folgten. Am Opelkreisel in Kaiserslautern stiegen alle zusammen wieder aus. Dort gelang es dem 25-Jährigen, vor seinen Angreifern zu fliehen. Laut dem Geschädigten waren beide Personen dunkelhäutig, zwischen 16 und 19 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Sie sprachen Deutsch mit Akzent und hatten schwarze kurze Haare. Einer der beiden trug eine schwarze Basecap, der andere eine weiße Steppjacke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631-369 2620 entgegengenommen. |kfa



