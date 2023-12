In der Nacht von Dienstag auf Donnerstag machten sich Langfinger an mehreren Verkaufsständen in der Marktstraße zu schaffen.

Kaiserslautern (ots) - Bei vier Buden gelang es den Tätern diese aufzubrechen und Beute zu machen. Ein fünfter Stand wurde zwar durch die unbekannten ebenfalls angegangen, aber letztendlich nichts entwendet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung. Den Gesamtwert des Schadens schätzen die Ermittler auf einen vierstelligen Betrag. Zeugen, die zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 09:30 Uhr etwas Verdächtiges rund um den Weihnachtsmarkt wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa



