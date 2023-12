Die Polizei ermittelte am Dienstagnachmittag wegen eines Diebstahls in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell.

Kaiserslautern (ots) - Die 38-jährige Geschädigte bemerkte gegen 14:30 Uhr beim Bezahlen ihrer Einkäufe in einem Schuhgeschäft, dass ihr Geldbeutel nicht mehr da war. Diesen hatte die Frau noch kurz zuvor in ihrer Handtasche, welche an ihrem Kinderwagen hing. In der Geldbörse befanden sich neben Ausweispapieren und einer Bankkarte auch ein zweistelliger Geldbetrag. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Die Ermittler fragen deshalb: Wer hat etwas gesehen und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa



