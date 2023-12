In der Westpfalz kam es am Montag zu zahlreichen Unfällen aufgrund der winterlichen Bedingungen.

Westpfalz (ots) - Im Gesamten wurden der Polizei aus dem Dienstgebiet der Direktionen Kaiserslautern und Pirmasens 77 Verkehrsunfälle gemeldet. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Bei zehn Unfällen wurden Verkehrsteilnehmer leicht verletzt.



Auf der L369 fuhr gegen 13:30 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin von Mackenbach in Richtung Reichenbach-Steegen. Als sie kurz vor Schwedelbach nach rechts auf die L367 abbiegen wollte, verlor die Frau die Kontrolle über ihren Lexus und rutschte geradeaus auf einen entgegenkommenden Hyundai i30. Die 16-jährige Beifahrerin im Hyundai verletzte sich bei dem Aufprall und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.



Ebenfalls auf der L369 kam gegen 16:30 Uhr ein Sattelzug ins Rutschen. Der Straßengraben beendete die Rutschpartie, was aber dazu führte, dass der Lkw aus eigener Kraft nicht mehr auf die Fahrbahn kam. Ein Abschlepper löste das Dilemma, indem er das Gefährt aus dem Graben zog. Für die gesamte Dauer der Bergung wurde die Gefahrenstelle durch die Polizei abgesichert.



Zu einer weiteren Verkehrsbehinderung kam es bereits um 14:15 Uhr auf der L366 zwischen Kottweiler-Schwanden und Reichenbach-Steegen. Ein Schulbus blieb witterungsbedingt liegen. Nach Angaben des Busfahrers wollte er auf der winterglatten Fahrbahn kein Risiko für die Schulkinder eingehen und verhindern, dass der Bus von der Fahrbahn rutscht, weswegen er nicht mehr weiterfuhr. Die Kinder wurden vor Ort von ihren Eltern abgeholt.



Gegen 13:50 Uhr meldete eine 41-jährige Autofahrerin der Polizei einen Unfall in Hochspeyer. Die Frau fuhr mit ihrem Citroën C5 auf der Straße "Am alten Grenzstein". Als sie die Kreuzung "Pfarracker" passierte, konnte sie aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen einen von rechts kommenden VW Golf. Der 18-jährige Beifahrer des vorfahrtsberechtigten VW verletzte sich leicht bei dem Zusammenstoß. Auch hier ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.



Die Polizei rät, bei winterlichen Bedingungen immer auf den Abstand zu seinem Vordermann zu achten und die Geschwindigkeit den Straßenbedingungen anzupassen. Zudem müssen bei Fahrten auf schnee- und eisglatten Straßen Winterreifen aufgezogen werden. Der ADAC empfiehlt hier eine Mindestprofiltiefe von vier Millimeter. |kfa



Kontaktdaten für Presseanfragen:



Polizeipräsidium Westpfalz

Pressestelle



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell