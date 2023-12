Weil er die Zeche geprellt hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Donnersbergkreis.

Kaiserslautern (ots) - Der 27-Jährige hatte sich in der Nacht auf Sonntag mit dem Taxi von Kaiserslautern nach KL-Erfenbach bringen lassen. Ohne die Rechnung in Höhe von 39 Euro zu begleichen, stieg der Mann aus und lief davon. Unglücklicherweise hatte er auf seiner Flucht sein Handy im Taxi vergessen. Und das wollte er unbedingt wiederhaben. So erschien er am Nachmittag bei der Polizei und gab sich als Eigentümer zu erkennen. Nachdem ihm das Gerät ausgehändigt worden war, wurde ihm eröffnet, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Zechbetrugs eingeleitet wird.|PvD



