Offenbar nicht genügend Seitenabstand hat ein Autofahrer am Montagnachmittag in der Kantstraße gehalten.

Kaiserslautern (ots) - Als der Unbekannte gegen 16.20 Uhr in Richtung Hegelstraße fuhr, touchierte er im Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel eine Frau, die gerade am Straßenrand neben ihrem geparkten Pkw stand. Die 64-Jährige wurde von dem Außenspiegel im Rückenbereich getroffen und verletzt.



Der verantwortliche Autofahrer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr einfach weiter. Über das Fahrzeug konnte die 64-Jährige lediglich sagen, dass es sich um einer neueres VW-Modell gehandelt habe. Näheres ist nicht bekannt.



Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Kantstraße unterwegs waren und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und/oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri



