Gestern Nachmittag (05.12.) ist die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Sonnenschein-Straße in Paffrath gerufen worden.

Bergisch Gladbach (ots) - Gegen 13:45 Uhr war aufgefallen, dass die Balkontür zu einer Erdgeschosswohnung aufgebrochen wurde, die am Vortag gegen 11:00 Uhr noch unversehrt war.



In sämtlichen Zimmern waren offensichtlich Schränke und Schubladen durchwühlt worden und nach erster Einschätzung wurde Schmuck entwendet. Genauere Angaben zu Beute und Schadenshöhe waren zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht zu erlangen.

Der Erkennungsdienst wurde gerufen, um mögliche Spuren der Täter zu sichern.



Wer verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Einbruchtatortes gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das ermittelnde Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ct)