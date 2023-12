Am Mittwoch (13.12.) brachen unbekannte Täter zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Unterhebborn ein und entwendeten diverse Schmuckgegenstände.

Bergisch Gladbach (ots) - Die Täter schlugen die rechtsseitig befindliche Terrassentür ein, verschafften sich so unerlaubten Zugang zum Inneren des Hauses und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde diverser Goldschmuck mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich entwendet.



Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)