Am gestrigen Dienstag (05.12.) wurden gegen 21:15 Uhr die Polizei, die Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Notarzt zur Straße Mitteleschbach alarmiert, nachdem zwei Zeugen dort ein lautes Knallgeräusch und auf Nachschau einen verunfallten Pkw festgestellt hatten.

Bergisch Gladbach (ots) - Die Einsatzkräfte fanden einen Audi mit massiven Verformungen und einer eingeklemmten Insassin vor. Das Fahrzeug befand sich zwischen mehreren Bäumen circa zehn Meter neben der Fahrbahn hinter der Schutzplanke in etwa fünf Metern Tiefe. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Audifahrerin, eine 33-jährige Bergisch Gladbacherin, die Overather Straße aus Richtung Bensberg in Richtung Overath-Untereschbach befahren und war in einer Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der regennassen Fahrbahn abgekommen. Nach Kollision mit der beginnenden Schutzplanke und mehreren Bäumen kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand.



Die Feuerwehr musste sich mittels Kettensägen eine Zuwegung zum Fahrzeug schaffen. Das Fahrzeug wurde mittels Mehrzweckzug gesichert. In Abstimmung mit dem Notarzt wurde eine Sofortrettung der eingeklemmten Fahrerin eingeleitet. Mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte konnte die Fahrerin nach circa 30 Minuten aus dem Fahrzeug befreit werden.



Die Fahrerin wurde mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus der Maximalversorgung verbracht. Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit 16 Einsatzkräften vor Ort. Während des Einsatzes besetzte der Löschzug 7 die verwaiste Feuerwache 1.



Der Audi wurde durch ein Abschleppunternehmen mit einem Kran aus der Böschung gehoben und durch die Polizei zur Beweissicherung sichergestellt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. (es/th)