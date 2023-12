Am Dienstagabend (12.12.) wurden der Polizei zwei Wohnungseinbruchdiebstähle im Stadtteil Paffrath gemeldet.

Bergisch Gladbach (ots) - Beide Tatorte liegen nahe beieinander in der Straße Pannenberg.



Gegen 19 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses bei ihrer Rückkehr, dass in ihre Erdgeschosswohnung eingebrochen worden war. Sie hatte die Wohnung laut eigenen Angaben mittags gegen 13:00 Uhr verlassen. Die Polizei stellte Hebelmarken an einer Balkontür im rückwärtigen Bereich des Hauses fest, außerdem war das Glas zersplittert. Zudem befanden sich mehrere Räume in einem durchwühlten Zustand. Die Geschädigte gab bei der Anzeigenaufnahme an, dass ihre Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und einem Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe entwendet wurde. Außerdem fehlten Ohrringe mit einem geschätzten unteren dreistelligen Wert.



Gegen 20:15 Uhr stellte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der gleichen Straße ebenfalls einen Einbruch in seine Erdgeschosswohnung fest. An der Terrassentür im rückwärtigen Bereich waren Beschädigungen an der Glasscheibe zu erkennen und die Räume waren durchwühlt worden. Der Bewohner gab an, dass am Montagvormittag (11.12.) gegen 11:00 Uhr noch alles in Ordnung gewesen sei. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei diesem Einbruch ein geringer Bargeldbetrag entwendet.



Die Polizei nahm jeweils Strafanzeigen auf und führte eine Spurensicherung an den Tatorten durch.



In beiden Einbruchsfällen sucht das Kriminalkommissariat 2 jetzt nach Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 02202 205-0 richten. (st)