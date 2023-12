In der Nacht zu Mittwoch (27.12.) brachen unbekannte Täter gegen 00:30 Uhr in eine Souterrainwohnung in der Straße Nagelsbaum ein und entwendeten mehrere Armbanduhren.

Burscheid (ots) - Gegen 03:00 Uhr morgens kehrte der Bewohner einer Souterrainwohnung, die sich in einer Doppelhaushälfte befindet, zurück und stellte fest, dass ein Fenster offenstand und zudem seine Wohnung und die Garage durchwühlt worden waren. Die alarmierte Polizei stellte deutliche Hebelmarken an einem Fenster fest. Der Geschädigte gab an, dass augenscheinlich mehrere Armbanduhren fehlten. Der genaue Wert des Diebesguts konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden.



Der Polizei liegt Videomaterial vor, auf dem gegen 00:30 Uhr ein männlicher Täter zu erkennen ist. Der Mann ist circa 175 bis 185 cm groß und trug zum Tatzeitpunkt einen dunklen Mantel mit Kapuze, eine dunkle Hose sowie eine gelbe Strickmütze, helle Handschuhe und eine FFP2-Maske.



Eine Spurensicherung am Tatort wurde veranlasst. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt nun zu diesem Wohnungseinbruch. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)