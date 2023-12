Am gestrigen Mittwoch (13.12.) wurde die Polizei aufgrund eines Diebstahls einer mobilen Fassauna alarmiert, welche in der Industriestraße abgestellt gewesen war.

Burscheid (ots) - In der Zeit zwischen Montag (11.12.) circa 14:15 Uhr und Mittwoch (13.12.) circa 14:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine sogenannte mobile Fasssauna, die sich auf einem Kfz-Anhänger befindet. Das amtliche Kennzeichen des Anhängers lautet GL-FF 522 mit einer Erstzulassung aus April 2022. Der Gesamtwert wird auf circa 8.500 Euro geschätzt.



Das Kriminalkommissariat 3 in Burscheid sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der entwendeten Fasssauna geben können. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 2050 zu wenden. (st)