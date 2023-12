In der Nacht zu Dienstag (19.12.) ereignete sich gegen 01:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bensberger Straße, circa 100 Meter vor der Ortseinfahrt Spitze.

Kürten (ots) - Eine 33-jährige Kürtenerin befuhr in ihrem Audi die L289 in Fahrtrichtung Spitze. Auf Höhe der Unfallörtlichkeit verlor die 33-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte sie mit einem Baum und rutschte eine Böschung hinunter.



Die Kürtenerin wurde durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit und wenig später schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine entsprechende Fachfirma abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden im oberen vierstelligen Bereich.



Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bensberger Straße auf Höhe der Unfallörtlichkeit für circa 2 Stunden vollständig gesperrt. (ch)