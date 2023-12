Am gestrigen Donnerstagmorgen (14.12.) meldete sich der Besitzer eines Toyota bei der Polizei, nachdem er Beschädigungen am Heck seines in Neuensaal geparkten Fahrzeugs festgestellt hatte.

Kürten (ots) - Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Beschädigungen durch einen Zusammenstoß mit einem unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht wurden. Möglicherweise handelt es sich um einen Zweiradfahrer, der sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Geschädigte gab an, sein Fahrzeug am Mittwochabend (13.12.) gegen 19:00 Uhr an der Kölner Straße am rechten Seitenstreifen in Fahrtrichtung Weiden abgestellt zu haben. Am darauffolgenden Morgen habe er gegen 08:30 Uhr den Unfallschaden festgestellt.



Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.



Das Verkehrskommissariat in Burscheid bittet den unbekannten Unfallverursacher sich zu melden. Zudem wird nach Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 2050 entgegen. (st)