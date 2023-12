Heute Morgen (05.12.) riefen Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Bergerhof die Polizei, nachdem sie durch einen Einbrecher aus dem Schlaf gerissen wurden.

Leichlingen (ots) - Laut ihren Angaben trat der Täter kurz vor 05:00 Uhr mehrfach gegen die Haustür. Als die Bewohner daraufhin zur Tür gingen, zersplitterte plötzlich die Scheibe, sodass ein Bein des Täters in den Flurbereich ragte. Durch die gesplitterte Verglasung konnten die Bewohner einen circa 30 Jahre alten Mann mit einer rot-weißen Jacke sowie einem Rucksack erkennen. Als dieser die Bewohner im Inneren des Hauses bemerkte, flüchtete er fußläufig in unbekannte Richtung.



Im Rahmen einer darauffolgenden Nahbereichsfahndung durch die Polizei konnte die Person in der Straße Bechlenberg wenig später angetroffen werden. Der Beschuldigte war deutlich alkoholisiert und machte einen hilflosen Eindruck. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Burscheid zugeführt. Ein Strafverfahren wurde bereits eingeleitet. (ch)