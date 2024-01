Am Nachmittag des 31.12.2023, gegen 17:00 Uhr, wurde die Polizei von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses alarmiert.

Leichlingen (ots) - Ein Mann hatte lautstark in seiner Wohnung in der Straße Im Dorffeld randaliert und verschiedene Gegenstände von seinem Balkon auf die Balkone anderer Hausbewohner geworfen.

Als er von Polizeikräften durch die Wohnungstür angesprochen wurde, drohte er den Beamten, mit einer Schusswaffe herauszukommen. Aus diesem Grund wurde der 54-Jährige mit Unterstützung von angeforderten Spezialeinheiten festgenommen, blieb dabei unverletzt und wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Eine Schusswaffe konnte im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung nicht aufgefunden werden. (ct)