Zwischen Samstagabend (09.12.) und Montagmorgen (11.12.) sind unbekannte Täter in ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus in der Straße Zum Buschtor eingebrochen und entwendeten sämtliche Baumaschinen.

Leichlingen (ots) - Mitarbeiter eines Handwerkerunternehmens beabsichtigen am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr ihre Arbeit aufzunehmen, als ihnen auffiel, dass sämtliche Baumaschinen aus dem Inneren des Rohbaus fehlten. Sie hatten die Baustelle nach eigenen Angaben am Samstagabend (09.12.) gegen 18:00 Uhr verlassen. Zudem bemerkten sie eine offenstehende Terrassentür im Erdgeschoss. Die Handwerker verständigten die Eigentümerin und die Polizei.



Bei dem Diebesgut handelt es sich um mehrere Baumaschinen, unter anderem einen Baustaubsauger, eine Bohrmaschine und eine Schleifmaschine. Der Wert des Diebesguts wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.



Die Täter gelangten augenscheinlich auf bislang unbekannte Art und Weise über eine Terrassentür im Erdgeschoss ins Innere des Rohbaus. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf und verständigten den Erkennungsdienst zwecks Durchführung einer Spurensicherung.



Das Kriminalkommissariat 3 in Burscheid sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der Straße Zum Buschtor beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)