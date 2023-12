Am Dienstag (19.12.) wurde der 65-jährige Edgar L.

Odenthal (ots) - aus Odenthal-Schallemich bei der Polizei als vermisst gemeldet. Als letzter Aufenthaltsort wurde inzwischen eine Bankfiliale in Bergisch Gladbach-Herkenrath ermittelt, wo er sich am Sonntag (17.12.) gegen 11:00 Uhr aufhielt.



Edgar L. ist circa 177 bis 182 Zentimeter groß, von schlanker sportlicher Statur, hat graues kurzes Haar und blaue Augen. Er ist vermutlich mit einem gelb-/goldfarbenen Pkw Opel Agila, Baujahr 2004, unterwegs. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.



Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/123003



Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 oder dem kostenlosen Notruf 110 entgegen. (th)