Am gestrigen Sonntag (03.12.) zogen Polizeibeamte einen 38-Jährigen Bergisch Gladbacher aus dem Verkehr, der mit seinem Skoda unter deutlichem Alkoholeinfluss unterwegs war.

Overath/Bergisch Gladbach (ots) - Ein Zeuge rief gegen 13:30 Uhr die Polizei, nachdem dieser auf die unsichere Fahrweise des Skoda-Fahrers auf der Lindlarer Straße in Overath aufmerksam wurde.



Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 38-Jährigen schließlich Am Branderhof in Bergisch Gladbach anhalten und kontrollieren. Während der Verkehrskontrolle konnten die Polizisten deutliche Auffälligkeiten feststellen, die auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum hinweisen. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,2 Promille.



Zwecks Blutprobenentnahme wurde der Fahrer anschließend zur Polizeiwache Overath gebracht. Anschließend konnte er die Polizeiwache wieder verlassen.



Dem Beschuldigten wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. Da er zudem angab, dass der Skoda nicht ihm gehöre, wurden darüber hinaus der Fahrzeugschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (ch)