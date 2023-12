Am gestrigen Donnerstag (21.12.) gegen 18:20 Uhr kollidierten drei Pkw auf der Siegburger Straße mit einem umgestürzten Baum.

Overath (ots) - Zwei Pkw-Fahrer wurden dabei verletzt.



Ein 37-jähriger Kölner hatte mit seinem BMW die Siegburger Straße in Richtung Lohmar befahren. Kurz hinter der Eisenbahnbrücke stürzte unmittelbar vor dem BMW aufgrund der stürmischen Verhältnisse plötzlich ein Baum auf die Fahrbahn. Nach eigenen Angaben konnte der Kölner nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit dem Baum zusammen, ebenso wie ein 57-jähriger Troisdorfer, der mit seinem Opel zur gleichen Zeit in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Ein hinter dem Opel fahrender 36-Jähriger aus Lohmar stieß mit seinem Skoda schließlich mit einem auf der Fahrbahn liegenden Ast zusammen.



Der BMW-Fahrer wurde bei diesem Vorfall leicht, der Opel-Fahrer schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An allen drei Pkw entstand Sachschaden, welcher insgesamt auf circa 75.000 Euro geschätzt wird. Der BMW und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Der umgestürzte Baum wurde durch die Feuerwehr Overath beseitigt. Die Fahrbahn war während des Einsatzes zeitweise vollständig gesperrt. (th)