Seit vorgestern (06.12.) um 15:00 Uhr wird Azra Y.

Overath (ots) - aus Overath vermisst. Sie verließ nach einem Streit die Wohnung ihrer Eltern in Overath und wurde seitdem nicht mehr gesehen.



Sie ist circa 1,60 - 1,70 m groß, schlank, hat schwarze lange glatte Haare, braune Augen und trägt eine blaue Jeans.



Es wird vermutet, dass sie sich auch in Köln oder im Oberbergischen Kreis aufhalten könnte. Ein Bild der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/121685



Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)