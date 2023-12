Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (09.12.) 12:30 Uhr und Montag (11.12.) 08:15 Uhr einen weißen Toyota RAV4 mit einem Gesamtwert von circa 37.000 Euro.

Overath (ots) - Das Fahrzeug befand sich in diesem Zeitraum auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße Haus Thal im Stadtteil Immekeppel.



An dem Fahrzeug mit Erstzulassung im August 2020 befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls keine Kennzeichen. Der Kilometerstand betrug circa 50.000 km.



Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und leitete umgehend eine Sachfahndung ein. Zeugenhinweise zu dieser Tat oder dem entwendeten Toyota nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)