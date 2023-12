Heute Mittag (20.12.) hat Polizeiseelsorger Norbert Schmitz das traditionelle Friedenslicht aus Bethlehem in die Polizeiwachen des Rheinisch-Bergischen Kreises gebracht.

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots) - In den Wachen Bergisch

Gladbach, Burscheid und Overath entzündete er jeweils eine Kerze, die nun dort aufgestellt worden sind.



Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben nun die Möglichkeit, mit einer Kerze eine der Polizeiwachen aufzusuchen und dort das Licht von Bethlehem in Empfang zu nehmen.



Terminabsprachen sind dafür nicht erforderlich, da die Polizeiwachen (auch an den Feiertagen) rund um die Uhr besetzt sind.



Weitere Informationen zum Friedenslicht aus Bethlehem finden Sie unter

www.friedenslicht.de (ct)