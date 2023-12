In der Nacht zu Samstag (16.12.) gegen 04:15 Uhr hat eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw der Marke Chevrolet mit Bergheimer Kennzeichen auf der Kölner Straße bemerkt, der mit drei männlichen Personen besetzt war.

Rösrath (ots) - Der Pkw stand bei Rotlicht zeigender Ampelanlage an der Kreuzung in Fahrtrichtung Scharrenbroicher Straße.

Als die Polizisten mit ihrem Streifenwagen wendeten und sich hinter den Bergheimer Pkw setzten, wechselte dieser plötzlich mit hoher Geschwindigkeit auf die Rechtsabbiegerspur in Richtung Kölner Straße und passierte die Kreuzung bei Rotlicht.

Über eine Strecke von circa 1,5 km raste der Pkw mit hoher Geschwindigkeit zwischen 100 und 110 km/h davon und versuchte dadurch, sich der Polizeikontrolle zu entziehen. In Höhe Ahornweg bog der Pkw dann ab und fuhr bis zum dortigen Waldstück. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer flüchteten zu Fuß und ließen einen weiteren Insassen, einen 15-jährigen Rösrather, im Fahrzeug zurück. Der flüchtende Fahrer wurde durch die Polizisten eingeholt und am Boden fixiert, wobei er sich leicht verletzte. Dem Beifahrer gelangt vorerst die Flucht.



Der Grund für die Flucht wurde schnell klar: der 17-jährige Rösrather war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und machte zudem den Eindruck, unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen, was ein Drogenvortest später auch bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Pkw wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges und verbotenen Kfz-Rennens. (ct)