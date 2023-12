Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Sülztalstraße, bei dem ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Rösrath (ots) - Dabei wurden zwei der drei Insassen des Fahrzeugs leicht und eine Person schwer verletzt.



Gegen 05:20 Uhr befuhr ein 29-jähriger BMW-Fahrer aus Lohmar die Sülztalstraße in Fahrtrichtung Lohmar. Mit ihm im Auto saßen eine 37- und eine 23-jährige Frau, beide aus Erftstadt. Auf regennasser Fahrbahn kam der alkoholisierte Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Baum.



Unmittelbar wurden Polizei und Rettungswagen zur Unfallstelle gerufen. Die Polizisten konnten bei den drei Fahrzeuginsassen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Zudem zeigten alle körperliche Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte von rund 1,2 Promille bei dem 29-Jährigen, 1 Promille bei der 37-Jährigen und 1,9 Promille bei der 23-Jährigen.



Der 29-jährige Fahrer räumte den vorhergehenden Alkoholkonsum ein und gab an, aus unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen BMW verloren zu haben. Da jedoch vor Ort nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob der Lohmarer tatsächlich der Fahrzeugführer war, wurden alle Insassen mit zur Polizeiwache Overath/Rösrath genommen, wo sie sich einer Blutprobenentnahme unterziehen mussten.



Während sich der 29-Jährige und die 23-Jährige bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zuzogen, musste die 37-Jährige im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen von einem Rettungswagen mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde.



Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es wurde zur Beweissicherung ebenso wie die drei Mobiltelefone der Insassen sichergestellt. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.



Die Straße wurde für die Unfallaufnahme fast drei Stunden vollständig gesperrt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariat dauern an. (st)