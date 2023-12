Am gestrigen Mittwoch (27.12.) verständigten Mitarbeiter der Autobahnraststätte Königsforst-West die Polizei, nachdem sie gegen 08:30 Uhr einen Einbruch in die Büroräumlichkeiten der Raststätte festgestellt hatten.

Rösrath (ots) - Am Vortag (26.12.) wurden die Räumlichkeiten gegen 15:45 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.



In diesem Tatzeitraum haben der oder die bislang unbekannten Täter eine Außentür aufgehebelt und die Büroräume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Tresor samt eines unteren vierstelligen Bargeldbetrages sowie Zigaretten und E-Zigaretten im Wert von mittlerer vierstelliger Höhe gestohlen.



Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)