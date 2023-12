In der Zeit von Montag (18.12.) circa 16:00 Uhr bis Dienstag (19.12.) circa 11:00 Uhr brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Außenbereich einer Gaststätte an der Straße Bleifeld auf und entwendeten die darin befindlichen Zigaretten.

Rösrath (ots) - Der genaue Wert der Beute ist bislang unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat offenbar gewaltsam aufgeschnitten.



Ebenso wurde sich durch Aufhebeln der Eingangstür gewaltsam Zutritt in die Gaststätte verschafft. Hier wurde versucht, einen weiteren Zigarettenautomaten aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht, so dass innerhalb der Gaststätte keine weitere Beute gemacht wurde.



Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei werden unter der Rufnummer 02202 205-0 erbeten. (th)