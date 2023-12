Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße Im Wolfhagen meldeten am Mittwoch (20.12.) gegen 22:10 Uhr einen Einbruch in ihr Eigenheim.

Wermelskirchen (ots) - Zuvor wurde das Einfamilienhaus gegen 16:45 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Die Terrassentür, welche bei Eintreffen der Polizeibeamten offenstand, wies diverse Hebelmarken auf. Im Inneren wurde augenscheinlich eine Kommode nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten jedoch keine Hinweise auf mögliche Beute getätigt werden.



Aufgrund der am Tatort hinterlassenen Spuren wurde seitens der Polizei eine Spurensicherung veranlasst. Hinweise zu dieser Tat oder den Einbrechern nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)