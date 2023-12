Bottrop: n der Arenbergstraße kam es zwischen dem 07.12.2023, 16:00 h und dem 08.12.2023, 07:00 h zu einer Unfallflucht an einem geparkten, blauen Cupra.

Recklinghausen (ots) - Der Wagen wurde an der gesamten Fahrerseite so stark beschädigt, dass der Sachschaden auf etwa 20000 Euro geschätzt wird. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.



Dorsten:



An der Glück-Auf-Straße wurde in der Nacht zu Donnerstag (07.12.) ein geparkter, schwarzer Ford Galaxy bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Wagen war nachts gegen 01:00 h unbeschädigt, der Schaden wurde dann morgens gegen 09:30 h bemerkt. Der Schadenhöhe an der Fahrerseite wird auf 5000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.