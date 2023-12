Eine 15-Jährige aus Bottrop wollte am Dienstag die Devensstraße zu Fuß an einer Ampel bei Grünlicht überqueren.

Recklinghausen (ots) - Gleichzeitig war ein 40-jähriger Autofahrer aus Duisburg auf der Properstraße in Richtung Knappenstraße unterwegs. Von hier aus wollte er nach links in die Devensstraße einbiegen. Dabei stieß er mit der Jugendlichen zusammen.



Die 15-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus.



Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.