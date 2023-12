Bei einem Unfall am Mittwochmorgen wurde ein 2-jähriges Mädchen leicht verletzt, als ein 40-jähriger Busfahrer aus Oberhausen eine Gefahrenbremsung ausführen musste.

Recklinghausen (ots) - Die Bottroperin befand sich im Bus und erlitt bei dem Fahrmanöver leichte Verletzungen. Sie kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.



Der Linienbus war auf der Friedrich-Ebert-Str. in Fahrtrichtung Süden, auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger unterwegs. In Höhe eines Kreuzungsbereiches beabsichtigte der Busfahrer nach rechts, auf die Horster Str. abzubiegen, um seine Fahrt in Richtung Osterfelder Straße fortzusetzen. Zu dieser Zeit wechselte ein bislang unbekannter Autofahrer plötzlich die Fahrspur, sodass der Busfahrer stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden - was ihm auch gelang. Das silberne Auto, ein Mercedes CLK, bog sodann rechts ab und fuhr davon. An dem Auto waren ausländische Kennzeichen angebracht. Hinweise zum Fahrzeug und dem Fahrer nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.