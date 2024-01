Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen: In der Silvesternacht wurde ein 36-jähriger Bottroper durch Stiche so schwer verletzt, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Krankenhaus notoperiert werden musste.

Recklinghausen (ots) - Nach einem verbalen Streit, vermutlich wegen der Nutzung von Pyrotechnik und Feuerwerk, gerieten gegen 00:50 h der 36-Jährige und fünf junge Bottroper (16, 17, 18, 19, 21 Jahre alt) auch körperlich aneinander. Die Auseinandersetzung fand vor einem Haus an der Düppelstraße statt. Dabei wurden dem 36-Jährigen schwerste Verletzungen zugefügt. Die fünf jungen Männer wurden festgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.