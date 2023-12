Am Dienstagabend, gegen 20:30 Uhr, betraten drei unbekannte maskierte Männer eine Tankstelle an der Alleestraße im Stadtteil Kirchhellen.

Recklinghausen (ots) - Einer der Männer hielt mutmaßlich ein Messer, ein zweiter Mann hielt eine Art Schlagstock in der Hand.



Sie forderten den Angestellten im Verkaufsraum auf die Kasse zu öffnen - die Forderung wurde durch Schläge untermauert. Einer der drei Täter griff in die Kassenschublade und entnahm das Geld. Ein anderer Täter nahm eine Flasche Alkohol aus dem Kühlschrank.



Nach der Tat flüchteten die Männer über die Alleestraße in Richtung Auf der Bredde.



Personenbeschreibungen:



Alle Tatverdächtigen: männlich, ca. 1,60 - 1,70m groß, schlanke Statur, wirken durch Auftreten und Statur jugendlich (16 - 17 Jahre)



1. Tatverdächtiger: schwarze Haare, dunkle Augen, Rucksack in den Farben grau/schwarz/blau, trug nur an der rechten Hand einen Nike-Trainingshandschuh



2. Tatverdächtiger: rötliches/rotbraunes lockiges Haar, Seiten kurz rasiert, dunkle Augen, vermummt mit Kopftuch (Farbe türkis), schwarze Jacke



3. Tatverdächtiger: mittellange schwarze glatte Haare, grauer Kapuzenpullover, schwarze Hose, weiße Schuhe



Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.