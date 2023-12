Am 31.12.2023, gegen 20:40 Uhr, betraten zwei maskierte Täter den Verkaufsraum der Westfalen-Tankstelle auf der Bottroper Straße.

Recklinghausen (ots) - Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten sie vom Angestellten die Herausgabe des Bargeldes. Anschließend griffen die Täter in die Regale im Kassenbereich und raubten E-Zigaretten in unbekannter Menge.

Mit der Beute flüchteten sie anschließend fußläufig in südliche Richtung (Richtung Bottrop).

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.



Täterbeschreibung:



1.TV: männlich, ca. 175cm groß, normale Statur, maskiert mit einem "Bandana-Tuch", bewaffnet mit einer schwarzen Schusswaffe, bekleidet mit einer hellen Hoody-Jacke



2.TV: männlich, ca. 175cm groß, normale Statur, ebenfalls mit einem "Bandana-Tuch" maskiert, bekleidet mit einer schwarz-weiß karierten Jacke



Beide Täter sprachen akzentfreies Deutsch.



Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111.