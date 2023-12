Als eine 36-jährige Autofahrerin aus Dortmund am Donnerstag, gegen 18 Uhr, auf der Merklinder Straße in Fahrtrichtung Bockefelder Straße unterwegs war, stürzte plötzlich ein Baum auf die Straße.

Recklinghausen (ots) - Der Baum traf das Fahrzeug hinten rechts am Dach. Durch den Aufprall wurden die drei Kinder (2, 6, 9) auf der Rückbank leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Auto ließ die Fahrerin abschleppen. Die Feuerwehr kümmerte sich um den Baum und schaffte wieder freie Bahn. Zudem trennten sie eine Straßenlaterne, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogene wurde.

Da ein weiterer Baum umzustürzen drohte, wurde die Straße durch den Bauhof der Stadt Castrop-Rauxel komplett gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Der Grundstückseigentümer wird sich am heutigen Freitag um den Baum kümmern.