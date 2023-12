In der Castroper Innenstadt hat es am Samstagabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben.

Recklinghausen (ots) - Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei Jugendliche gegen 19.30 Uhr einen 17-Jährigen aus Castrop-Rauxel im Bereich Münsterplatz bedroht - und diesen auch geschlagen, so dass er leicht verletzt wurde. Die beiden Tatverdächtigen, ein 15-Jähriger aus Dortmund und ein 17-Jähriger aus Bergkamen, konnten im Rahmen der Fahndung ermittelt werden. Sie waren zwischenzeitlich geflüchtet, so dass auch ein Hubschrauber zur Unterstützung angefordert wurde. Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen mussten mit zur Wache, wo sie dann an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.