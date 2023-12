Die Polizei wurde am Donnerstagmittag zu einem Unfall auf der B235 gerufen.

Recklinghausen (ots) - In der Nähe der Kreuzung Henrichenburger Straße/Römerstraße waren mehrere Fahrgäste eines Linienbusses gestürzt, nachdem der Bus eine starke Bremsung gemacht hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 18-jähriger Autofahrer aus Datteln, der genau wie der Bus stadtauswärts (Richtung Datteln) unterwegs war, gegen 13.05 Uhr plötzlich die Fahrbahn gewechselt und damit den Bus geschnitten, so dass dieser "ausgebremst" wurde. Zehn Fahrgäste stürzten oder stießen gegen Haltegriffe und Stangen - und wurden dabei leicht verletzt. Fünf Fahrgäste, darunter auch zwei Kinder (11 Monate und 2 Jahre), wurden zur weiterer Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Autofahrer war nach dem Vorfall weitergefahren, konnte aber wenig später ermittelt werden. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die B235 musste für die Unfallaufnahme zwischen der Querstraße und der Römerstraße (Richtung Datteln) komplett gesperrt werden.