In der Nacht zu Dienstag (ca. 1 Uhr) nahmen Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwache Castrop-Rauxel einen Verdächtigen fest, der im Verdacht steht in einen Markt an der Uferstraße eingebrochen zu sein.

Recklinghausen (ots) - Nachdem die Sicherheitsfirma einen Einbruch bei der Polizei meldete, konnten die Beamtinnen und Beamten einen Verdächtigen vor dem Markt antreffen. Er hatte Handschuhe und eine Taschenlampe dabei. Zudem fanden sie bei ihm noch ein Tütchen auf, das mutmaßlich Drogen enthielt. Im näheren Umfeld konnte sie zudem weitere verdächtige Gegenstände (z.B. eine Sturmhaube) auffinden. Sie stellten die Gegenstände sicher und nahmen den Mann vorläufig fest.

Bei dem Verdächtigen handelt sich um einen 31-jährigen Mann aus Castrop-Rauxel.



Im vorliegenden Fall hatte sich jemand über ein Fenster Zutritt zum Markt verschafft, indem er es aufbrach. Die Kripo hat sich der weiteren Ermittlungen angenommen.



Am 25.12.2023 kam es an gleicher Tatörtlichkeit zu einem ähnlich gelagerten versuchten Einbruch, bei dem bislang unbekannte Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Ob der im oben beschriebenen Fall festgenommene Tatverdächtige auch für die vorherige Tat in Frage kommt, ist derzeit Bestanteil der laufenden Ermittlungen.