Eine unbekannte Frau rief am Mittwochnachmittag bei einer 70-Jährigen aus Datteln an.

Recklinghausen (ots) - Sie gab sich am Telefon als Tochter der 70-Jährigen aus und erzählend weinend von einem Unfall, bei dem Sie eine Frau tödlich verletzt habe.

Im weiteren Verlauf wurde die 70-Jährige von einem Staatsanwalt angerufen. Er vereinbarte mit der Frau eine Zahlung über 40.000 Euro, um die Tochter vor einer Untersuchungshaft zu bewahren.



Die Dattelnerin ging zu ihrer Bankfiliale, hier erzählte sie die vorgetragene Geschichte. Der Mitarbeiter des Geldinstituts kontaktierte die Tochter der Kundin - hier erfuhr er am Telefon, dass alles in Ordnung sei. Eine Geldübergabe fand nicht statt. Die Dattelnerin erstattete eine Strafanzeige bei der Polizei.