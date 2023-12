Datteln In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte an der Markfelder Straße einen freistehenden Verkaufsautomaten auf.

Recklinghausen (ots) - Zudem verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Hofladen. Sie entwendeten zwei Überwachungskameras, Bargeld und Elektronik und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Nähere Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Festgestellt wurde die Tat am nächsten Morgen.



An der Glückaufstraße wurden mehreren Lauben eines Kleingartenvereins aufgebrochen. Bislang liegen der Polizei neun Strafanzeigen vor.

Die Diebe entwendeten diverse Werkzeuge und flüchteten unerkannt. Im Nahbereich konnten zwei Werkzeuge (Brechstange, Bolzenschneider) aufgefunden werden, die vermutlich zum Aufbrechen der Lauben dienten. Sie wurden sichergestellt. Aufgrund des Auslösens einer Alarmanlage in der Nacht zu Donnerstag, gegen 2.50 Uhr, liegt die Vermutung nahe, dass dies als Tatzeit angenommen werden kann. Nähere Angaben liegen bislang nicht vor.



Bottrop



Etwa 30 Pakete Bodenbelag entwendeten unbekannte Diebe aus einer Garage an der Lindhorststraße. Sie brachen das Schloss auf und verschafften sich auf diese Weise Zugang. Die Tatzeit liegt am Donnerstag zwischen Mitternacht und 10 Uhr.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.