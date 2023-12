Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Münsterstraße/ Ostring wurden am Dienstag insgesamt sechs Personen leicht verletzt.

Recklinghausen (ots) - Sie wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gefahren. Die beiden beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 35.000 Euro.



Eine 62-jährige Dattelnerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Münsterstraße in Richtung Industriestraße - in ihrem Auto saß eine 28-jährige Beifahrerin aus Köln. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem Wagen eines 50-jährigen aus Oer-Erkenschwick, der auf dem Ostring in Richtung Kanal unterwegs war. Im Wagen des 50-Jährigen befanden sich drei weitere Insassen (1, 5, 45). Alle kommen aus Oer-Erkenschwick.

Bei dem Unfall wurde auch eine Ampelanlage beschädigt.



Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb, der Verkehr jedoch durch Verkehrszeichen geregelt.