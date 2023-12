Ein zunächst unbekannter Fahrer kam am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr auf der Hardtstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Wartehaus einer Bushaltestelle.

Recklinghausen (ots) - Eine Zeugin hatte den Unfall gehört und anschließend gesehen, dass sich der Fahrer von der Unfallstelle entfernt. Zu informierte die Polizei.



Sowohl am Fahrzeug, als auch an der Bushaltestelle entstand Totalschaden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.



Vor Ort fand die Polizei im Fahrzeug Hinweise auf einen möglichen Konsum von Alkohol und Drogen.



Der mutmaßliche Fahrer (34 Jahre) konnte zeitnah ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er musste für Blutproben mit zur Polizeiwache.



Das Fahrzeug und ein Mobiltelefon wurden sichergestellt.



Die weiteren Ermittlungen dauern an.