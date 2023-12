An der Kreuzung Halterner Straße/Hervester Straße hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall gegeben.

Recklinghausen (ots) - Daran beteiligt waren drei Autos. Zwei Frauen wurden verletzt, außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 52.000 Euro.



Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 58-jährige Autofahrerin aus Dorsten gegen 17.10 Uhr von der Hervester Straße nach links auf die Auffahrt zur Halterner Straße fahren. Beim Abbiegen stieß sie mit der entgegenkommenden 26-jährigen Autofahrerin aus Dorsten zusammen. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Auto der 26-Jährigen noch gegen das einer 42-jährigen Frau aus Gelsenkirchen geschleudert, die an der Auffahrt zur Hervester Straße wartete. Die 26-Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, nach ersten Informationen wurde sie leicht verletzt. Auch die 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Hervester Straße verengt werden, die Auffahrt auf die Hervester Straße wurde gesperrt.



Hinweis: In der Ursprungsmeldung wurden versehentlich die Altersangaben der beiden Frauen vertauscht.