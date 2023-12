Dorsten Einen Schaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem schwarzen Skoda Kodiaq, bevor er sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Recklinghausen (ots) - Der Wagen stand am Mittwoch, zwischen 13.15 Uhr und 15.30 Uhr am Konrad-Adenauer-Platz und wurde hinten rechts beschädigt. Hinweise zum Verursache liegen bisher nicht vor.



Oer-Erkenschwick



Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag wurde an der Ewaldstraße ein Opel Corsa beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt und wird gesucht. Der genaue Unfallort ist ein Garagenhof, hinter einem Haus, etwa in Höhe der Wittekindstraße.



Die Polizei nimmt Hinweise unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.