Am 30. April des laufenden Jahres versuchte ein unbekannter Mann mit einem falschen 50 Euro Schein in einer Tankstelle an der Hervester Straße zu bezahlen.

Recklinghausen (ots) - Der Kassierer bemerkte das Falschgeld, der Tatverdächtige verließ daraufhin die Tankstelle ohne Ware.



Der junge Mann konnte bei der Tat videografiert werden - Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:



https://polizei.nrw/fahndung/122832



Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweistelefon: 0800 2361 111.