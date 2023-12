An der Landstraße geriet in der Nacht zu Sonntag ein Auto in Brand.

Recklinghausen (ots) - Die Ursache kann noch nicht benannt werden. Die Polizei erhielt gegen Mitternacht Kenntnis.

Ein Anwohner bemerkte das Feuer und informierte die Einsatzkräfte. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei stellte den Wagen sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.