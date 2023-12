Am Freitagmittag rief ein angeblicher Polizeibeamter bei einem älteren Ehepaar im Stadtteil Mitte an.

Recklinghausen (ots) - Er erklärte, dass die Tochter des Ehepaares in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Der Tochter werde vorgeworfen eine vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin erfasst zu haben.

Um die Untersuchungshaft abzuwenden sollte das Ehepaar einen mittleren sechsstelligen Geldbetrag zahlen.



Der Senior erklärte, dass das Paar nicht über die Summe verfüge - deshalb wurde im weiteren Verlauf ein deutlich niedrigerer Betrag vereinbart und zusätzlich ein paar Goldmünzen.

Noch am Nachmittag wurden Geld und Wertgegenstände an der Haustür einer unbekannten Frau übergeben.



Die Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: weiblich, 30-35 Jahre alt, lange dunkle Haare, korpulent, sprach Deutsch ohne Akzent



Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.