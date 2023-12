Gladbeck Am Dienstag kam es an Frielinghausstraße zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruch.

Recklinghausen (ots) - In einem Fall schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe einer Terrassentür ein, griffen durch das entstandene Loch und legten den Hebel um, um die Tür in Gänze zu öffnen. Im Haus durchwühlten sie diverse Schränke und Behältnisse. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt.

Im Weiteren versuchten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Reihenhauses aufzuhebeln. Die Bewohnerin war jedoch zuhause, vernahm die verdächtigen Geräusche und sah nach. Dadurch scheuchte sie die Einbrecher vermutlich auf, weshalb sie flüchteten. Gesehen hat die Bewohnerin niemanden. Sie informierte sofort die Polizei.

Die Tatzeiten liegen in beiden Fällen zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr.



Castrop-Rauxel



Am Eibenweg wurde ein Einbrecher am Dienstagabend (17.30 Uhr) videografiert, als er in ein Haus eindrang. Er durchsuchte das Haus nach Wertsachen und wurde fündig. Mit Schmuck verließ er das Gebäude und flüchtete in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: Blaue Steppjacke - Blaue Hose, vermutlich Jeans - Schwarzer Pullover / Shirt - Schwarze Schuhe - Dunkelblonde oder hellbraune, kurze Haare, im Nackenbereich kurz rasiert, am Oberkopf etwas länger - Ca. 1,70m - 1,75m groß - Ca. 30-45 Jahre alt.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.