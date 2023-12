Gladbeck: Ein 52-jähriger Linienbusfahrer aus Gladbeck war am Donnerstag gegen 17 Uhr am Jovyplatz in Richtung Bottroper Straße unterwegs.

Recklinghausen (ots) - Vom rechten Fahrbahnrand aus parkte dann ein unbekannter Autofahrer entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung aus einer Parklücke aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.



Der Autofahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen älteren, grauen VW Passat handeln. Weitere Angaben konnten vor Ort nicht gemacht werden. Sachschaden: 2.500 Euro.



Recklinghausen:



Zwischen Donnerstag 12 Uhr und Freitag 08 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, blauen Mercedes GLC an der Lisztstraße. Das Auto stand über Nacht am Fahrbahnrand. Der Schaden ist an der linken Fahrzeugseite erkennbar. Die Höhe des Sachschadens wird auf 5.000 Euro geschätzt.



Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.