Ein Zeuge informierte in der Nacht zu Mittwoch die Polizei, nachdem ein Auto an der Einmündung Steinstraße/Bergmannstraße verunglückt war.

Recklinghausen (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen war der unbekannte Fahrer gegen 3.40 Uhr auf der Bergmannstraße unterwegs und kam, beim Abbiegen auf die Steinstraße, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit dem Bordstein und einem Verkehrszeichen. Der Fahrer, sowie zwei weitere Insassen verließen das Auto und flüchteten zu Fuß. Die Polizei suchte sofort nach den Flüchtigen, konnte aber niemanden mehr antreffen. Bei der Suche war auch ein Hubschrauber eingesetzt.



Personenbeschreibungen: ca. 20-30 Jahre alt, dunkel gekleidet mit Kapuze.



Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Auto zwischen Sonntagabend (24.12.) und Montagmorgen (25.12.) von der Hölderlinstraße entwendet worden war. Eine Strafanzeige hierzu lag der Polizei bereits vor. Es handelt sich um einen grauen Audi A3 mit BOT(troper) Kennzeichen.



Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Auto stellten die Beamten sicher.

Die Ermittlungen dauern weiter an.



Nun sucht die Polizei weitere Zeugen. Wer hat den Wagen in den vergangenen Tagen gesehen? Wer hat in der vergangenen Nacht etwas Verdächtiges bemerkt, oder kann Angaben zu den geflüchteten Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.